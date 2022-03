F1, Lewis Hamilton: ” George Russell é incrivelmente talentoso e muito focado” | AutoSport

A nova dupla da Mercedes dá os primeiros passos em conjunto mas, para já, a convivência entre Lewis Hamilton e George Russell tem sido boa, com os dois pilotos focados no desenvolvimento do carro para 2022. Depois de cinco anos com Valtteri Bottas, esta mudança poderia trazer alguma instabilidade, no entanto, Hamilton elogiou a postura do seu novo colega de equipa e referiu que a sua entrada na equipa foi natural:

“A sua integração na equipa foi muito fácil”, disse Hamilton. “Tem sido bastante semelhante a quando trabalhámos juntos anteriormente com os engenheiros, nas muitas corridas no passado em que ele se sentava atrás de mim e observava tudo o que eu fazia e o mesmo com o Valtteri [Bottas]. Ele conhecia toda a gente, por isso tem sido perfeito. Estamos a trabalhar juntos, a comunicar muito em termos de direção de afinação, por isso está a funcionar muito bem. Não faço ideia de quando foi a primeira vez que começámos a trabalhar juntos. Lembro-me apenas de ele estar na sala dos engenheiros connosco e já era parte da equipa e um dos meus colegas antes deste ano. É por isso que tem sido bastante fácil”.

“Penso que o George é incrivelmente talentoso, muito, muito focado”, disse ele. “Até agora, parece muito genuíno e está apenas concentrado em ser o melhor “team player” que pode ser. É simpático para todos os membros da equipa, parece muito simples e estamos a trabalhar como uma equipa, como uma unidade”.