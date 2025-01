F1: Lewis Hamilton foi agradecer aos tifosi (vídeo)

Lewis Hamilton fez questão de ir agradecer aos muitos tifosi que fizeram questão de estar presentes na primeira sessão do heptacampeão britânico com as cores da Ferrari. Muito aplaudido, Hamilton foi agradecer o apoio depois das primeiras voltas em Fiorano.

❤️ Hamilton goes out to greet fans at Fiorano pic.twitter.com/RFOuAnjeN4 — La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) January 22, 2025