F1, Lewis Hamilton: “Fico contente de não pilotar à sexta-feira”

No Grande Prémio do Eifel as sessões de treinos livres de sexta-feira foram canceladas porque não estavam reunidas as condições de segurança necessárias para os carros irem para a pista. Assim, o fim de semana no Nürburgring teve apenas uma sessão de treinos antes da qualificação e da corrida, algo que irá também acontecer no Grande Prémio Emilia Romagna, em Imola.

A falar na conferência de imprensa no final da corrida, Lewis Hamilton afirmou que «a falta de treinos fez com que o desafio fosse maior. Acho que todos sentiram isso. Fico contente de não pilotar à sexta-feira. Adoro pilotar, mas sei que há muitos positivos nisso».

«Um, menos dias com 20 carros em pista a poluir o ar e o planeta. Segundo, acho que faz com que seja mais difícil para nós. Se tens duas sessões na sexta-feira podes ajustar as tuas afinações, e se estas não estiverem corretas tens tempo para corrigir. Começar no sábado tira-te esse tempo. Tens uma sessão para conseguir a afinação certa. Também dificulta a corrida, mas, acho que o frio também não ajudou», finalizou Hamilton.