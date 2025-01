F1: Lewis Hamilton fará 1000 km de testes nas próximas semanas

Já começam a ser conhecidos os pormenores dos testes que Lewis Hamilton irá fazer com a Ferrari, de forma a preparar a sua estreia pela Scuderia. Com as recentes alterações aos regulamentos dos testes privados, a Scuderia está a fazer tudo para que a adaptação do heptacampeão aconteça da melhor forma possível.

Lewis Hamilton fará a sua estreia em pista com a Ferrari em meados de janeiro. A Ferrari irá utilizar os quatro dias permitidos e os 1000 km de Testes de Carros Anteriores para ajudar Hamilton a adaptar-se antes da época de 2025. O primeiro teste será em Fiorano, a 20 ou 21 de janeiro, seguida de sessões em Barcelona. Ainda não foi decidido se Hamilton irá conduzir o SF-23 ou o F1-75 de 2022.

Até ao final da época de 2024, não havia restrições e as equipas podia testar o tempo que quisessem com carros de épocas anteriores. Os regulamentos da F1 relativos aos Testes de Carros Anteriores (TPC) permitem que as equipas utilizem carros com, pelo menos, dois anos. A partir de 2025, as equipas estão limitadas a 20 dias de TPC por ano, com os actuais pilotos do campeonato limitados a 1.000 km em quatro dias. Os testes são proibidos em circuitos 60 dias antes de acolherem uma corrida ou em locais que não tenham acolhido um evento de F1 na época atual ou anterior. Para 2025, as equipas podem utilizar carros de 2023, mas apenas com componentes e software que tenham sido utilizados em corridas ou testes oficiais. Estas regras garantem a equidade, permitindo simultaneamente o desenvolvimento dos pilotos e os treinos fora de época.

O chefe de equipa Frederic Vasseur está confiante na adaptação de Hamilton, realçando a sua experiência e preparação em simulador. Hamilton partilhou recentemente o seu entusiasmo no LinkedIn, encorajando outros a abraçar a mudança. A Ferrari vai revelar o seu carro de F1 2025 a 19 de fevereiro, antes dos testes de pré-época no Bahrain, a 26 de fevereiro.

Foto: Philippe Nanchino /MPSA