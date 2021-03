F1: Lewis Hamilton falou com responsáveis do Bahrein sobre direitos humanos

Lewis Hamilton está determinado em fazer a diferença e passar das palavras aos atos. O campeão britânico falou com responsáveis do Bahrein sobre a problemática dos direitos humanos.

O britânico disse em Dezembro que tinha ficado comovido com uma carta do filho de um homem preso que enfrentava a pena de morte.

“Pesou bastante sobre mim”, disse ele sobre a carta. “Foi a primeira vez que recebi cartas como esta ao longo das minhas viagens. Por isso, nos últimos meses, levei tempo a tentar educar-me porque, ao vir aqui todos estes anos, não tinha conhecimento de todos os pormenores, das questões de direitos humanos. Passei tempo a falar com peritos em direitos humanos, passei tempo a falar com organizações de direitos humanos como a Amnistia, vi o embaixador do Reino Unido aqui no Bahrein e falei com funcionários do Bahrein também”, acrescentou ele.

Hamilton disse que as suas conversas foram privadas.

“Não quero dizer muito, isso pode pôr em risco qualquer progresso… mas estou definitivamente empenhado em ajudar da forma que puder”, acrescentou ele.

Hamilton disse que não estava nas suas mãos escolher onde correr, mas que estava certo por falar.

“Penso que não devemos ir para estes países e simplesmente ignorar o que está a acontecer nesses lugares e chegar, divertirmo-nos muito e depois partir”, disse ele.