F1: Lewis Hamilton falha GP de Sakhir

Lewis Hamilton irá falhar o GP de Sakhir depois de ter testado positivo para a Covid 19.

A Mercedes afirmou que o britânico acordou com sintomas leves na segunda-feira e teve um resultado positivo em dois testes. Hamilton está agora em isolamento. A Mercedes diz que um substituto será nomeado no devido tempo. Esteban Gutierrez é o piloto de reserva da equipa.

Hamilton terá de voltar a testar negativo antes de regressar ao paddock e dada a proximidade temporal das provas não é garantido que o britânico possa estar em Abu Dhabi, a última do ano.

A Mercedes afirmou que Hamilton foi testado três vezes na semana passada, incluindo no domingo no Circuito Internacional do Bahrein, tendo o resultado sido negativo nessa altura,