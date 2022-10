F1: Lewis Hamilton explica problema que tem afetado o W13 | AutoSport

A corrida dos EUA de Lewis Hamilton não começou da melhor maneira com uma troca de travões mesmo antes da prova começar, depois do heptacampeão britânico ter reportado problemas. Hamilton explicou que este é já um problema recorrente no W13.

Segundo o #44, a Mercedes não tem conseguido solucionar os problemas de travões que afetaram (e afetam) os carros durante todo o ano:

“Tivemos problemas com os nossos travões durante todo o ano. Quando se carrega no travão, em vez de ambos fazerem a mesma quantidade de trabalho, ou o esquerdo trava mais, ou o direito trava mais, porque um ganha mais temperatura [do que a outro]. Tivemos uma enorme divisão de temperatura, que era, basicamente, o travão esquerdo não trabalhava. Por isso, tivemos de mudar os travões. É algo que temos visto muito ao longo do ano com estes novos tambores maiores”, explicou ele. “Por isso é algo em que estamos a trabalhar para corrigir”.