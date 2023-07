F1, Lewis Hamilton: “Eu tive, o Michael [Schumacher] teve, o Sebastian [Vettel] teve, agora é o período do Max” | AutoSport

Ciclicamente, a F1 é assim há períodos de grande domínio de um só piloto ou duma só equipa, no caso são ambos. E Lewis Hamilton admite que esse é o momento de Max Verstappen e da Red Bull. Com a vantagem que tem, resta saber onde e quando vai assegurar o seu terceiro título. Hamilton está longe de conseguir dar alguma luta, e ao podcast Chequered Flag, o inglês falou abertamente sobre o tema: “Eu tive um período assim, o Michael [Schumacher] teve-o, o Sebastian [Vettel] teve-o e agora é o período do Max. Não se sabe quanto tempo vai durar, ou se podemos lutar com eles no próximo ano, ou a Ferrari. Mesmo no período dominante da Mercedes, os melhores anos foram quando estávamos a lutar, quando tivemos batalhas renhidas com a Red Bull ou com a Ferrari. Quando a diferença era maior, não foi o período mais gratificante. Mas não há nada que possamos fazer, apenas fizemos um trabalho melhor. E é aí que o Max está. Ele e a sua equipa fizeram um trabalho melhor do que todos os outros e não podemos tirar-lhes isso. Mas, como desporto, temos de trabalhar, temos de ter uma conversa sobre a forma como podemos melhorar o nosso trabalho no futuro, para que tenhamos corridas mais equilibradas, em que o pelotão esteja mais junto, e tenhamos batalhas renhidas entre a Red Bull e a Ferrari e a Mercedes e a Aston Martin, que seriam épicas. É esse o meu sonho, porque foi assim que cresci a correr em karts, com batalhas renhidas roda a roda. Não sonho voltar a ter um período dominante, para mim próprio, como ganhar vários campeonatos seguidos, mas a esperança é que, pelo menos, estejamos na luta.”