F1, Lewis Hamilton: “Eu decido quando termino a minha obra-prima” | AutoSport

Lewis Hamilton enfrenta um dos desafios mais difíceis da sua carreira. Com o pior arranque de época desde 2009, Hamilton tem sofrido com a falta de competitividade do seu W13 mas acima disso, tem visto o seu colega de equipa conseguir prestações francamente positivas olhando ao que o heptacampeão do mundo tem feito. Muito se tem falado do momento de forma de Hamilton e algumas vozes críticas têm surgido, como Helmut Marko, que afirmou que talvez tivesse sido melhor o #44 reformar-se no ano passado, uma bicada talvez desnecessária por parte do responsável da Red Bull.

Mas Hamilton deixou um sinal claro nas redes sociais. O piloto escreveu um post onde se pode ler: “Continuo a trabalhar na minha obra-prima. Serei eu a decidir quando estiver terminada”.

Assim, Hamilton dá um sinal claro que não pretende pendurar o capacete e que quer dar a volta à situação negativa. Talvez a especulação sobre a sua possível saída termine.