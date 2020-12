F1, Lewis Hamilton: “Estou desolado…”

Lewis Hamilton usou as redes sociais para falar aos fãs sobre a sua ausência no GP de Sakhir.

O piloto da Mercedes não escondeu a desilusão por não poder participar na corrida do próximo fim de semana:

“Estou desolado por não competir neste fim de semana”, escreveu ele. “Desde que começamos a temporada em junho, a minha equipa e eu temos tomado todas as precauções possíveis, seguindo os regulamentos em todos os lugares para ficarmos seguros. Infelizmente, embora eu tenha tido três resultados negativos na semana passada, acordei ontem de manhã com sintomas leves e solicitei outro teste que deu positivo. Imediatamente entrei em autoisolamento por 10 dias. Estou arrasado por não poder correr este fim-de-semana”, admitiu, “mas a minha prioridade é seguir os protocolos e conselhos para proteger os outros. Tenho muita sorte de me sentir bem com apenas sintomas leves e farei o meu melhor para ficar em forma e saudável.”

“Por favor, cuidem de vocês, nunca somos cuidadosos demais. Estes são tempos preocupantes para todos e devemos ter certeza de que estamos a cuidar de nós mesmos e uns dos outros.”