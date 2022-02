F1, Lewis Hamilton: “Estou de volta!” | AutoSport

Depois de um longo período de silêncio, Lewis Hamilton voltou a dar sinal de vida nas redes sociais. O piloto da Mercedes tem estado em silêncio desde a polémica final de Abu Dhabi, motivando várias teorias sobre a sua possível saída. Sobre esse assunto, Hamilton nada disse diretamente. Apenas mostrou uma foto com a legenda: “Tenho estado ausente. Agora estou de volta!” Se isso significa que Hamilton está de regresso à F1, será preciso ainda confirmar, mas tudo indica que sim e uma saída do campeão britânico nesta fase colocaria a Mercedes em maus lençóis. Para já, o que está confirmado, é que Hamilton está de volta às redes sociais. O resto, teremos de esperar mais um pouco até ser dada a confirmação.

I’ve been gone. Now I’m back! pic.twitter.com/Y8i0cgJXZq