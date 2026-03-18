F1, Lewis Hamilton: “Estou de volta ao meu melhor nível”

Lewis Hamilton considera estar novamente ao seu melhor nível após conquistar o primeiro pódio com a Ferrari no Grande Prémio da China de 2026. O resultado surge após um período de adaptação à equipa italiana, que se revelou mais prolongado do que o próprio piloto antecipava.

O pódio marcou o fim de uma longa espera para o heptacampeão mundial, que só ao 26.º Grande Prémio pela Ferrari conseguiu subir ao top três. A época anterior tinha sido particularmente exigente, num contexto em que Hamilton teve pouca influência no desenvolvimento inicial do monolugar.

Apesar dos progressos, Hamilton admite que ainda está em fase de adaptação, especialmente no que diz respeito à gestão de energia e ao comportamento do monolugar, acreditando que existe margem para extrair mais desempenho.

Lewis Hamilton, após o Grande Prémio da China:

“Comecei esta viagem com o sonho de vencer com a Ferrari e este pódio demorou mais do que esperava. Depois de um ano difícil, poder ajudar a desenvolver o carro e trabalhar com a equipa ao longo deste tempo dá-me um enorme orgulho. É um privilégio fazer parte desta marca e deram-nos um carro muito sólido. Sinto claramente que estou de volta ao meu melhor nível, tanto mental como fisicamente. Ainda assim, há margem para melhorar. Estou a aprender cada vez mais sobre o carro, sobretudo na gestão de energia, e acredito que consigo extrair ainda mais desempenho.”

Hamilton destacou também o trabalho desenvolvido fora da pista:

“O treino este inverno foi o mais intenso que já tive. Com a idade, a recuperação demora mais, mas consegui reunir as ferramentas certas. Trabalhei muito com a equipa e com o novo engenheiro, o que trouxe uma energia muito positiva. Sinto que estamos todos alinhados e a caminhar na mesma direção.”