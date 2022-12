F1, Lewis Hamilton: “Este ano foi fácil, comparado com uma temporada no passado” | AutoSport

Lewis Hamilton não venceu pela primeira vez desde que está na F1. Numa época em que a Mercedes começou muito mal e teve de recuperar muito terreno para a Red Bull e a Ferrari, Hamilton não considera que esta tenha sido a sua época mais difícil.

16 épocas depois da sua chegada à F1, Lewis Hamilton não conseguiu pelo menos uma vitória. O piloto britânico tinha conseguido pelo menos um triunfo em todas as suas temporadas anteriores, mas em 2022 essa sequência chegou ao fim. Hamilton trabalhou muito com a Mercedes e George Russell para conseguirem uma reaproximação e Russell beneficiou do trabalho, conseguindo a sua primeira vitória na F1. Hamilton não conseguiu vencer, mas não é por isso que considera que 2022 foi a sua época mais difícil. Pelo contrário, considera que houve uma época bem mais dura no passado:

“Não me lembro de todos os outros anos porque tenho uma memória péssima. Mas eu não diria que foi o ano mais difícil, não. Houve definitivamente um ano no passado que foi o mais difícil da minha vida, de um ponto de vista pessoal, e por isso este ano foi muito fácil em comparação com esse. Terão de ler o meu livro ou algo assim! Talvez venha a sair no meu documentário”.

“Tenho tido 15 anos incríveis, estou vivo em gratidão. Dentro de 20 anos, não vou estar a queixar-me se ganhei ou não uma corrida todos os anos. Estarei a pensar nos campeonatos. Estarei a olhar para trás e a pensar como tive a sorte de trabalhar com grandes pessoas, o sucesso que tivemos. Estas são as coisas em que vou olhar para trás e não me vou queixar se ganhei ou não uma corrida em cada época, ou se fui o mais novo. Todos estes registos terão significado zero para mim. É mais a viagem, os tempos com as grandes pessoas, as grandes amizades que fiz, e os valores a que tentei manter-me fiel”.