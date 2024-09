F1: Lewis Hamilton esclarece polémica da estratégia de Singapura

Lewis Hamilton abordou a sua frustração com a estratégia da Mercedes durante o recente Grande Prémio de Singapura numa declaração nas redes sociais. Ele explicou que começar com os pneus macios, embora arriscado, foi uma decisão com a qual acabou por concordar, apesar de preferir o composto médio.

O erro de cálculo da estratégia fez com que caísse de terceiro para sexto, deixando-o zangado após a corrida. No entanto, Hamilton esclareceu que a sua relação com a Mercedes continua forte, sublinhando que os momentos difíceis fazem parte das parcerias de sucesso. Garantiu aos fãs que ele e a equipa continuarão a apoiar-se mutuamente até à sua mudança para a Ferrari no final do ano.

“Olá a todos, vou entrar no fim de semana concentrado no treino para a próxima corrida”, escreveu Hamilton numa história no Instagram. “Sei que tem havido muita conversa sobre a última corrida e a nossa estratégia em Singapura, que não funcionou. Quando isso acontece, é natural ficar frustrado e é fácil para mim falar sobre essa frustração. Sabíamos que começar com pneus macios era uma jogada ousada e arriscada, mas que nos poderia dar uma vantagem no início e acabei por concordar com essa recomendação. Também calculámos mal o que os outros poderiam fazer.

Mas não se enganem, as coisas estão bem com a equipa”, acrescentou Hamilton. “Como em todas as parcerias de sucesso, é preciso ter alguns pontos baixos para ter os altos. Não temos medo das conversas complicadas e dos momentos difíceis, e é por isso que conseguimos tanto juntos. Apoiar-nos-emos mutuamente até ao fim. É tudo amor. Vemo-nos em Austin”.