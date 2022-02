F1: Lewis Hamilton enviou mensagem de apoio a Nicholas Latifi | AutoSport

Depois da polémica final de Abu Dhabi, Nicholas Latifi foi alvo de críticas e ameaças na internet, algo que o levou a expor publicamente o caso. As declarações de ódio foram repudiadas por toda a comunidade F1 mas Latifi teve de enfrentar uma dura realidade.

O canadiano admitiu que recebeu várias mensagens de apoio, uma delas vinda de Lewis Hamilton, o principal prejudicado pelo seu erro nas últimas voltas da corrida:

“Em termos do apoio que recebi, Lewis enviou-me uma mensagem alguns dias depois, pouco antes de eu divulgar a declaração”, disse Latifi aos meios de comunicação social. “Recebi também algumas mensagens de apoio de outros membros da equipa na Mercedes e sim, obviamente o apoio nos meios de comunicação social de outros pilotos e equipas em tantas disciplinas foi muito agradável e encorajador de ver”.

“Mesmo fora do desporto automóvel, o episódio mais recente foi provavelmente no euro, com os três jogadores ingleses a falharem os penaltis e todas as críticas que tiveram depois disso. É uma questão que está aqui, infelizmente, no mundo dos meios de comunicação social. As redes sociais trazem muito de bom e dão às pessoas muito acesso a coisas com que normalmente não seriam capazes de se envolver, mas, ao mesmo tempo, há estas armadilhas negativas que podem acontecer. Seria bom encontrar mais formas de fazer melhor nessa frente”.