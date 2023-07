F1: Lewis Hamilton entusiasmado para o resto da época | AutoSport

As contas do título parecem fáceis de fazer, mas esquecermos esse “pormenor”, há uma luta muito renhida pelas restantes posições. Lewis Hamilton vê com entusiasmo as melhorias nas equipas do meio da tabela.

Para o heptacampeão britânico, as lutas renhidas são o que a F1 precisa para ser mais interessante e olha para o resto da época com entusiasmo, com as evoluções que ainda estão para chegar:

“Vimos que a Williams estava lá em cima com o [Alex] Albon. Vimos agora a McLaren, a Aston Martin, por isso temos muitas equipas a aproximarem-se muito, muito – pequenas diferenças na qualificação, que é exatamente o que precisamos. Por isso, estou ansioso por ver o resto do ano a evoluir”.