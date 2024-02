F1, Lewis Hamilton: “ensinamentos destes dois anos ajudaram-nos a encontrar a direção” | AutoSport

As conversas de Lewis Hamilton com a Ferrari que culminaram com a sua contratação para 2025 decorriam há muito, longe do inglês saber o que pode valer o novo Mercedes W15, mas ninguém duvide que esta época para Hamilton será um ponto de honra e se tiver condições de poder lutar na frente, tudo irá fazer para sair da Mercedes em alta, se possível com o oitavo título: “Os ensinamentos dos últimos dois anos ajudaram-nos a encontrar a nossa direção”, começou por dizer Lewis Hamilton. “Permitiu-nos encontrar a nossa estrela do norte. Ainda será um trabalho em andamento, mas enfrentaremos quaisquer desafios que se apresentem com a cabeça erguida, com a mente aberta, e trabalharemos com diligência.”

A eliminação do desempenho inconsistente do W14 e da sua traseira por vezes ‘rancorosa’ tem sido um dos principais objetivos técnicos. Tanto George Russell como Lewis Hamilton são claros quanto às recompensas que isso pode trazer se a equipa for capaz de o fazer: “Se não nos sentirmos confortáveis com o carro, não conseguimos extrair o máximo desempenho. Um carro mais estável e mais previsível vai permitir-nos extrair o potencial não só do carro, mas de nós próprios como pilotos. Sei do que esta equipa é capaz. Estou incrivelmente grato pelo trabalho de cada uma das pessoas desta equipa. Sempre que estamos na fábrica, podemos ver a vontade e a determinação de todos. Estamos todos mega motivados para o ano que se aproxima e vamos dar tudo o que temos na viagem que temos pela frente”, disse Lewis Hamilton.

A substituir Lewis e George estarão os pilotos de reserva Mick Schumacher e Fred Vesti. Mick continua a desempenhar o papel que desempenhou em 2023, enquanto Fred sobe para esta posição após a sua graduação do Programa Júnior.