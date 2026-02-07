F1: Lewis Hamilton elogia espírito de equipa e consistência do SF-26

Lewis Hamilton afirmou sentir uma “mentalidade vencedora mais forte do que nunca” na Ferrari, após uma semana positiva de testes em Barcelona que marcou o início da nova era regulamentar da Fórmula 1. O heptacampeão mundial mostrou-se particularmente impressionado com a energia e o empenho da equipa de Maranello, que completou o programa técnico sem contratempos significativos.

Semana produtiva e ambiente motivador

“Foi uma semana realmente agradável. Há muito trabalho por trás, tanto do meu lado como da equipa, e os resultados são evidentes. Tivemos constância, não enfrentamos momentos de paragem e conseguimos recolher muitos dados”, referiu Hamilton no final dos testes. O britânico destacou o empenho das equipas na fábrica e a ausência de problemas técnicos relevantes, sublinhando que há “sempre detalhes a melhorar, mas nenhum contratempo importante”.

Expectativas cautelosas para 2026

Apesar do otimismo, Hamilton reconheceu que a equipa tem ainda margem de progressão. “Sabemos que há trabalho pela frente. Mercedes, Red Bull e até Haas também fizeram bons testes. Não sabemos exatamente onde estamos, mas foi um arranque sólido e podemos construir a partir daqui”, explicou.

O piloto salientou ainda que o novo monolugar, o SF-26, “é mais divertido de conduzir” face à geração anterior e que a prioridade passa agora por manter a evolução constante. A Ferrari regressa à pista na próxima semana, no Bahrein, para o primeiro teste oficial de pré‑época.

FOTO MPSA