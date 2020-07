F1: Lewis Hamilton elogia Alex Albon

Lewis Hamilton deixou elogios a Alex Albon, com quem voltou a ter um incidente em pista.

Numa espécie de remake do GP do Brasil, Lewis Hamilton atirou Alex Albon para fora de pista, roubando-lhe a possibilidade de conseguir o seu primeiro pódio e, quem sabe, a sua primeira vitória. Hamilton afirmou que tem muito respeito pelo piloto da Red Bull a quem pediu desculpa no final da corrida, mas para o hexacampeão, tratou-se apenas de um incidente de corrida:

“Tenho um enorme respeito por Alex”, disse Hamilton. “Eu acho que ele é um jovem super talentoso, e eu não tenho qualquer tipo de problema com ele. No Brasil, fui logo falar com ele. Foi claramente um erro da minha parte e tentei encará-lo com dignidade. Hoje [domingo] foi um incidente de corrida. Ele estava com pneus muito melhores. Entrei na curva para defender a minha posição.”

“Entrei na curva como de costume. Eu tinha a direção toda virada, mas a pista cai e muitas pessoas sofrem subviragem lá. Ele ainda tinha a largura de um carro à esquerda e, finalmente, tocamos. Acho que é uma pena ter acontecido, e eu nunca iria querer colidir com ninguém, mas tenho que respeitar a decisão que os comissários “.

Ele acrescentou: “Antes de ver o incidente, pedi desculpas ao Alex numa entrevista, apenas porque no calor do momento nem sempre temos os mesmo pontos de vista, e não queria tirar conclusões precipitadas. Depois fui ver a repetição e acho que foi um incidente de corrida”.

Cada um terá a sua opinião sobre o incidente mas fica aqui um vídeo de um treinador de pilotos que analisa o incidente e dá o seu veredito: