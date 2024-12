Quando Lewis Hamilton e Toto Wolff uniram forças com a Mercedes em 2013, poucos poderiam prever o legado recorde que iriam construir juntos. A equipa acumulou agora oito Campeonatos do Mundo de construtores com Hamilton ao volante.

Num recente passeio pela história, Lewis e Toto revisitaram momentos icónicos: a evolução dos designs dos capacetes, a mudança para a inovadora pintura preta em 2020 e homenagens emocionais a lendas como Niki Lauda. Reflectiram sobre os desafios dos carros “diva”, a mestria da engenharia dos seus motores V6 e os altos e baixos de uma época encurtada pela pandemia. A sua conversa destaca não apenas os carros e os troféus, mas uma parceria de uma década marcada pela resiliência, inovação e respeito mútuo – uma viagem que mudou para sempre o panorama da Fórmula 1.

F1: Lewis Hamilton e Toto Wolff fazem um passeio pela história