F1, Lewis Hamilton e Sebastian Vettel no futuro: “Trocamos, alternamos…” | AutoSport

Quando questionaram Lewis Hamilton quanto às lutas que teve com Sebastian Vettel em pista, ao longo dos anos, a conversa tornou-se curiosa na conferência de imprensa antes do GP de Abu Dhabi. Hamilton começou por dizer que “Quando penso no Seb… ele era um pouco incómodo na altura”, referindo-se à luta que o alemão lhe dava em pista, e Vettel aproveitou o momento, para se desculpar: “Na verdade lamento muito… Baku. Não foi um grande momento da minha parte, porque o que eu fiz não foi correto. Mas, na verdade, a partir daquele momento…”, Lewis Hamilton não o deixou terminar a frase: “A nossa amizade melhorou!” e Vettel confirmou: “Sim, ficou muito melhor. Portanto, ainda bem que esse momento aconteceu, se é que me entendem!”

Hamilton corroborou: “Concordo. Sempre tivemos batalhas tão boas, honestamente, e eu estava apenas a pensar, a maioria dos pilotos estão a voltar. Voltou [Alonso], estamos a ver outros pilotos a voltar. Sim, é a sua última corrida… mas… Ele vai voltar. A Fórmula 1 tem uma forma de nos sugar de volta. Já reparámos que de tantos outros pilotos. Não?”

Vettel: “Talvez possamos fazer um acordo. Quando quiseres fugir, talvez eu queira voltar!”

Hamilton: “Trocamos, alternamos…” Será que Vettel faz o seu 300º Grande Prémio com a Mercedes?