F1, Lewis Hamilton: “É muito difícil em pista” | AutoSport

Os pilotos têm tido muito trabalho em pista para dominar os novos carros. Temos visto muitas travagens queimadas e muitas tentativas de encontrar soluções com várias formas de abordar as curvas. Lewis Hamilton admitiu que as condições na pista não são a mais fáceis e que há ainda muito trabalho pela frente com estes novos carros.

“O que é que posso dizer? Acho que é o vento, e os ressaltos que temos – ainda temos esta semana estão iguais ou pior em relação à semana passada”, comentou Hamilton sobre as dificuldades que encontrou. “Estamos a trabalhar em muitos cenários diferentes, tentando descobrir como manter o downforce e não ter [o carro] a saltar como foi no último teste. É muito difícil na pista. Temos os ressaltos, é escorregadio, há areia. De manhã é demasiado quente, e à tarde, há muito vento”.

“Não estamos muito contentes neste momento, mas estamos a tentar domar o carro”, acrescentou Hamilton. “O carro é definitivamente diferente do [último teste], mas penso que é mais os pneus e as temperaturas, que são diferentes aqui. É uma máquina diferente esta semana, mas não creio que sejam as mudanças que fizemos que alteraram tanto o cenário. É um obstáculo que estamos a tentar ultrapassar com este novo tipo de carro, algo que todos enfrentam em 2022”.