F1: Lewis Hamilton e George Russell renovaram com a Mercedes até 2025 | AutoSport

Lewis Hamilton assinou um novo contrato de dois anos com a Mercedes, acabando dessa forma com toda a especulação relativa ao seu futuro da F1, com o companheiro de equipa George Russell também confirmado até 2025.

Hamilton, agora com 38 anos, estava no último ano do seu atual contrato com os Flechas de Prata, e esteve em conversações com o chefe de equipa Toto Wolff durante vários meses, tendo essas conversas acabado por resultar em novos termos.

Hamilton chega a meio da sua 11ª época na Mercedes, tendo-se juntado à equipa de Brackley em 2013 e estabelecido uma série de recordes, desde vitórias no campeonato (empatado com Michael Schumacher em sete) a pole positions (104), vitórias em corridas (103) e muito mais.

Hamilton e a Mercedes estão atualmente a trabalhar para tentar regressar à frente da grelha de partida da F1, mas as coisas não estão fáceis: “Sonhamos todos os dias em ser os melhores e dedicamos a última década juntos para alcançar esse objetivo”, afirmou Hamilton. “Estar no topo não acontece de um dia para o outro ou num curto período de tempo, é preciso empenho, trabalho árduo e dedicação e tem sido uma honra conquistar o nosso lugar nos livros de história com esta equipa incrível.

“Nunca tivemos tanta vontade de ganhar. Aprendemos com cada sucesso, mas também com cada revés. Continuamos a perseguir os nossos sonhos, continuamos a lutar, independentemente do desafio, e voltaremos a ganhar. Estou grato à equipa que me apoiou dentro e fora da pista. A nossa história ainda não acabou, estamos determinados a conseguir mais juntos e não vamos parar até o conseguirmos.”

Igualmente satisfeito, George Russell acrescentou: “Cresci com esta equipa desde que entrei para o programa de juniores em 2017. É a minha casa e é fantástico alargar a nossa relação especial até 2025.

“Depois de ter subido para o lugar de corrida da Mercedes no ano passado, quis recompensar a confiança e a crença que o Toto e o resto da equipa depositaram em mim. Conseguir a minha primeira pole position e vitória na corrida do ano passado foi uma sensação inesquecível.

“Mas o mais importante é que tem sido ótimo trabalhar com toda a gente em Brackley e Brixworth para fazer progressos com o nosso carro e fazer avançar o nosso desenvolvimento. A sua lealdade, visão e trabalho árduo são inspiradores. Demos alguns passos significativos nos últimos 18 meses e estamos cada vez mais fortes como equipa. Estou entusiasmado por poder ajudar a continuar a construir essa dinâmica à medida que avançamos para 2024 e 2025, pois continuamos a concentrar-nos em regressar à frente do pelotão.”

Já Toto Wolff, Chefe da Mercedes, comentou: “Continuar com o nosso atual alinhamento de pilotos foi uma decisão simples. Temos a dupla mais forte da grelha e ambos os pilotos estão a desempenhar um papel crucial na equipa para nos fazer avançar. A força e a estabilidade que proporcionam serão elementos fundamentais para o nosso sucesso futuro.

A nossa parceria com o Lewis é uma das mais bem sucedidas na história do desporto. Sempre foi uma formalidade que continuaríamos juntos – e é energizante para todos nós confirmar isso publicamente. As suas qualidades como puro piloto de corridas são ilustradas pelo seu notável historial; mas ao longo dos nossos anos juntos, ele cresceu e tornou-se um pilar e líder da nossa equipa.

“Essas qualidades de liderança são cruciais, uma vez que nos concentramos em lutar novamente por campeonatos mundiais. Como a maior estrela global da F1, ele também desempenhou um papel fundamental na formação dos nossos compromissos com a diversidade, inclusão e sustentabilidade, que serão a base do nosso sucesso nos próximos anos.

“George é um líder da sua geração. Ele retribuiu a fé que demonstrámos nele quando o promovemos a um lugar na corrida em 2022. A sua primeira pole position na Hungria e a sua primeira vitória no Grande Prémio de São Paulo foram momentos de destaque na época passada.

“Como piloto, ele combina a velocidade de um piloto com a tenacidade de um verdadeiro lutador. Mas traz também uma inteligência e atenção aos pormenores que o ajudarão a continuar a crescer, a desenvolver-se e a melhorar ainda mais. Ele é um elemento natural para a equipa e estamos muito satisfeitos por termos prolongado a relação para os próximos anos.”