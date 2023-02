F1, Lewis Hamilton e controlo da FIA: “nada me impedirá de falar” | AutoSport

Conforme os eventos de apresentação dos projetos das equipas para a temporada de 2023 se foram sucedendo foram muitos os pilotos da grelha da Fórmula 1 que se mostraram contra a proibição da FIA sobre demonstrações políticas, religiosas e pessoais, resultado da alteração do Código Desportivo Internacional. Também Stefano Domenicali se colocou ao lado dos pilotos, tentando ainda assim, acalmar um pouco a situação. No entanto, as opiniões contrárias a esta regra são evidentes e agora foi a vez de Lewis Hamilton, um dos mais ativos pilotos na defesa da causa do movimento ‘Black Lives Matter’, revelar que está preparado para aceitar qualquer ação da FIA sobre si, mantendo a vontade se pronunciar sobre questões em que acredita.

“Não segui as notícias durante o inverno, mas ouvi sobre isso”, disse Hamilton depois do evento de apresentação da Mercedes. “Não me surpreende, mas nada me impedirá de falar sobre as causas que me apaixonam e as questões que existem”. O piloto britânico salientou que considera que o “desporto tem a responsabilidade de falar sobre as coisas para criar consciência sobre temas importantes, particularmente porque estamos a viajar para todos estes lugares diferentes. Portanto, nada muda”.

Se o órgão federativo ameaçar com sanções, Hamilton reiterou que estaria disposto a aceitar as consequências. “Penso que seria tolice dizer que quero receber pontos de penalização por falar e coisas do género, mas como vos disse, vou continuar a dizer o que penso. Ainda temos esta plataforma, ainda há muitas coisas que precisamos de resolver. O apoio de Stefano [Domenicali], tem sido espantoso. Penso que todos os pilotos estão alinhados em manter a liberdade de expressão”, concluiu.