F1: Lewis Hamilton é cidadão honorário do Brasil | AutoSport

É oficial. Lewis Hamilton tornou-se cidadão honorário do Brasil. A pátria do seu ídolo, onde já venceu por três vezes, adotou-o pelo carinho que nutre pelo país. O congressista André Figueiredo fez a proposta após o Grande Prémio de São Paulo do ano passado, em que o britânico festejou a vitória com uma bandeira brasileira , como fazia Ayrton Senna.

Hamilton nunca escondeu que ficaria muito orgulhoso se isso acontecesse, o que foi finalmente confirmado. A reação do piloto nas redes sociais não podia ser melhor e até escreveu uma mensagem em português:

“Sem palavras! Hoje eu virei cidadão honorário de um dos meus lugares favoritos no mundo. Eu não sei nem o que dizer agora. Obrigado Brasil. Amo vocês, não vejo a hora de ver vocês de novo”- escreveu Hamilton nas suas redes sociais.