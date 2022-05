F1, Lewis Hamilton e a decisão da FIA sobre as joias: “Parece desnecessário entrarmos nesta discussão” | AutoSport

Lewis Hamilton não está satisfeito pela decisão da FIA sobre, o que para o piloto é um tema menor na Fórmula 1, as joias usadas pelos pilotos aos comandos dos monolugares. Como demos conta hoje, Niels Wittich, o diretor de corrida em Miami, avisou ontem as equipas que se trata de uma questão de segurança e como tal, serão feitas inspeções técnicas aleatórias focando-se no uso de joias e na roupa interior adequada e homologada pela FIA.

Lewis Hamilton afirmou que não removerá algumas das suas joias e está pronto para falar diretamente com o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem.

“Fizemos grandes progressos como desporto, estamos aqui em Miami e isto é um pormenor. Estou no desporto há 16 anos, uso joalharia há 16 anos. No carro, só tenho os meus brincos postos e o meu anel do nariz, que nem sequer consigo remover”, salientou Hamilton. “Parece desnecessário entrarmos nesta discussão, por isso vou tentar comunicar e trabalhar com Mohammed [Ben Sulayem, presidente da FIA]. Estou aqui para ser um aliado do desporto, de Mohammed e da Fórmula 1 e penso que temos coisas mais importantes para fazer e com impacto, por isso é aí que o foco deve estar”.

O piloto da Mercedes diz estar pronto a encontrar uma solução juntamente com a FIA, mas também admite que a sua equipa está pronta para se for banido da corrida por ir contra a decisão do órgão federativo. “Não consigo remover pelo menos dois [brincos], um deles não consigo realmente explicar onde está. É platina que tenho por isso não é magnética, nunca foi um problema de segurança no passado e, em 16 anos, fiz tantas ressonâncias magnéticas e não tive de retirar a platina porque não nunca foi um problema. Se eles me pararem, que assim seja. Temos um piloto de reserva, por isso estamos todos prontos e preparados para o fim de semana”, admitiu o piloto, acrescentando que está “disposto a assinar uma renúncia para lhes retirar a responsabilidade a esse respeito, se for necessário. Penso que se trata de individualidade e de ser quem se é. Tentei ligar a Mohammed esta manhã, mas não tenho a certeza se ele está ocupado. Enviei-lhe uma mensagem apenas a tranquilizá-lo que quero ser um aliado, não quero lutar por isto. Isto é muito, muito tolo. Ainda não tive notícias, talvez ele me tenha enviado uma mensagem, não sei. Vou tentar falar com ele antes da corrida”, concluiu Hamilton.