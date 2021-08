F1, Lewis Hamilton: “Duas voltas atrás de um Safety Car não é uma corrida” | AutoSport

Em declarações ao motorsport.com, Lewis Hamilton foi muito forte nas palavras quanto ao que sucedeu no GP da Bélgica de F1: “Hoje foi uma farsa e as únicas pessoas a perder são os adeptos, que pagaram bom dinheiro para nos verem correr. Claro que não se pode fazer nada quanto ao tempo, mas temos equipamento sofisticado para nos dizer o que se passa e era evidente que o tempo não ia abrandar. Fomos enviados para a pista por uma razão, e apenas uma razão. Duas voltas atrás de um Safety Car onde não há possibilidade de ganhar ou perder um lugar ou proporcionar entretenimento aos fãs, não é uma corrida. Devíamos ter cancelado a corrida, não ter arriscado os pilotos e, mais importante, reembolsado os adeptos que são o coração do nosso desporto”, disse Lewis Hamilton.