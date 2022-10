F1: Lewis Hamilton diz que se gastassem mais meio milhão, 2021 teria sido diferente… | AutoSport

A questão da alegada quebra do limite de teto orçamental por parte de duas equipas em 2021 continua e vai continuar na ordem do dia, já que pilotos de outras não estão a perder a oportunidade de pressionar e manter o assunto nas ‘parangonas’.

A FIA já anunciou que os resultados da análise financeira das equipas de Fórmula 1, só serão conhecidos na próxima segunda-feira, pelo que é com expetativa que se espera a decisão.

Lewis Hamilton, em declarações ao MotorSport, revelou que a Mercedes perdeu o título de pilotos de 2021 porque não pode gastar mais meio milhão de dólares num upgrade, e por isso reforça que a forma como a FIA lida com quaisquer violações do limite de custos é muito importante, assegurando que isso faz a diferença.

Certo é que quem prevaricou, se é que prevaricou, vai ter sanções. Em primeiro lugar e quando questionado até que ponto este assunto afeta a F1: “Certamente, porque poria em causa os nossos valores, a integridade do desporto”, reforçando que uma equipa passa o ano a evoluir o carro: “em Silverstone recebemos a nossa última actualização, e que valeu quase três décimos.” dizendo depois que no caso doutra equipa (quase de certeza referindo-se à Red Bull) “as atualizações continuam a chegar no outro carro e caramba, vai ser difícil vencê-los se continuarem a trazer atualizações” e por isso: “Se tivéssemos mais meio milhão para gastar, estaríamos numa posição diferente, se tivéssemos trazido outro piso, o que poderíamos ter feito facilmente. Mas as coisas não são assim e estou grato pela nossa equipa ser muito rigorosa e cumprir [as regras]”.

Para Hamilton, a FIA tem que explicar em detalhe o que sucedeu: “Penso que é imperativo pois precisamos de continuar a ter transparência para os adeptos, para a integridade do desporto”, disse. A Red Bull e a Aston Martin continuam a dizer que nada fizeram de mal.