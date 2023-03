F1: Lewis Hamilton diz que Mercedes não o ouviu | AutoSport

As questões relacionadas com a falta de competitividade do W14 têm levado a uma série de afirmações pessimistas dos responsáveis da Mercedes e até dos seus pilotos. George Russell disse no domingo que aposta que a Red Bull vence todas as corridas do ano e Toto Wolff admitiu ser preciso uma mudança totalmente diferente da direção do desenvolvimento do carro.

Lewis Hamiton sugeriu agora que a equipa não ouviu o seu feedback sobre o monolugar e pede que as pessoas sejam responsabilizadas pelas decisões que foram tomadas.

“No ano passado, disse-lhes quais eram os problemas do carro”, disse Hamilton à BBC. “Já conduzi tantos carros na minha vida, por isso sei o que um carro precisa, sei o que um carro não precisa e penso que se trata de pedir responsabilidade, trata-se de se chegar à frente e dizer ‘não te demos ouvidos, [o carro] não não está como devia de estar e temos de trabalhar’. Temos de analisar o seu equilíbrio nas curvas, olhar para todos os pontos fracos e juntarmo-nos como equipa, é isso que fazemos”.

Hamilton considera que a equipa ainda tem meios e conhecimentos para dar a volta à situação, tendo falhado no desenvolvimento do W14 como fizeram no W13. “Ainda somos campeões mundiais, só que desta vez não acertaram, não acertaram no ano passado, mas isso não significa que não possamos acertar no fizermos a seguir”, concluiu o piloto.