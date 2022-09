F1, Lewis Hamilton: Dificuldades deste ano “encorajaram-me a ficar mais tempo” | AutoSport

Apesar da Mercedes ter conquistado o oitavo título mundial de construtores da Fórmula 1, Lewis Hamilton foi segundo classificado no campeonato, tendo sido decidido o campeão na última volta do último Grande Prémio da temporada, num episódio que entrou para a história da competição. Este ano, com a entrada em vigor do novo regulamento técnico da F1, George Russell e Hamilton sentiram enormes dificuldades com o monolugar produzido em Brackley, que foi fortemente prejudicado pelas oscilações que resultaram do efeito solo. A equipa tem vindo a desenvolver o carro e deu um passo em frente em termos de performance do carro, mas ainda não venceu nenhuma corrida.

Lewis Hamilton revelou que o desempenho dececionante do Mercedes W13 nesta temporada foi um fator decisivo para querer continuar a competir no próximo ano.

“Penso que se tivéssemos acabado por ganhar no ano passado e depois se ganhássemos este ano, a vida seria diferente e o percurso seria também diferente”, disse o piloto à publicação Racer. “Gosto de ter passado por uma fase ainda mais difícil e que tenhamos de atravessar essa dificuldade para agora estarmos melhor. Por isso, sim, eu diria que me encorajou a ficar mais tempo [na Fórmula 1]”.

O britânico, sete vezes Campeão do Mundo de Fórmula 1, salientou que se sente física e mentalmente em condições de poder ainda lutar por vitórias. Hamilton gosta “de pensar que ainda mereço um lugar aqui e há muito trabalho a fazer”.

Para o próximo ano, Hamilton espera que todo o pelotão possa encurtar a diferença para os carros da frente e que o carro da sua equipa “toque no chão e faça aquilo que esperamos que faça”.