F1: Lewis Hamilton deverá receber mais de salário e bónus que Max Verstappen | AutoSport

Lewis Hamilton poderá receber o dobro do salário de Max Verstappen, embora o neerlandês possa reduzir a diferença devido aos bónus. Pelo menos é o que projeta Brett Knight, jornalista do site da revista Forbes, que assina um artigo sobre os pilotos mais bem pagos da F1.

Escreve Knight, que para chegar aos valores descritos no artigo, a “Forbes confiou em documentos financeiros, arquivos legais e fugas de imprensa, bem como em conversas com membros da indústria e consultores para compilar esta lista”. Em Abril deste ano, o AutoSport deu a conhecer a tabela salarial, tendo como fonte o site RaceFans.net, cujos valores não são os mesmos dos agora revelados e projetados pela Forbes.

Segundo o artigo, Lewis Hamilton receberá mais de 46 milhões de EUR de salários e cerca de 6 milhões de EUR em bónus projetados até ao final do ano. Já Max Verstappen, deverá receber como salário cerca de 21 milhões de EUR. No entanto, são projetados cerca de 15 milhões de EUR em bónus até ao final do ano. Entre os dois, Hamilton pode receber em 2021, perto de 52 500 milhões de EUR e Verstappen perto de 35 500 de EUR.

Em relação aos outros pilotos de F1 mais bem pagos e que integram esta lista da Forbes, que engloba salário mais projeção de bónus, estão Fernando Alonso (21 100 milhões EUR), Sergio Perez (15 200 milhões EUR), Sebastian Vettel (12 600 milhões EUR), Charles Leclerc (10 milhões EUR), Valtteri Bottas (8 400 milhões de EUR) Daniel Ricciardo (8 400 milhões de EUR), Lando Norris (7 600 milhões de EUR) e Carlos Sainz (6 700 milhões de EUR).

Esta foi a lista que divulgamos em Abril, com o site RaceFans.net como fonte: