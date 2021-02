F1: Lewis Hamilton deverá assinar esta semana

Começam a chegar rumores de um acordo eminente entre a Mercedes e Lewis Hamilton. Depois de um impasse que dura há já várias semanas, o campeão britânico deverá assinar esta semana.

Algumas publicações avançam que o acordo está para breve e que deverá ser válido por dois anos, com opção por mais um ano. No entanto, esta opção teria de ser acionada até final de Agosto de 2022. Parece haver ainda uma diferença entre o salário que Hamilton exige, e o que a Mercedes está disposta a pagar. No entanto, haverá principio de acordo, que deverá ser anunciado nos próximos dias.