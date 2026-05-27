F1: Lewis Hamilton deixou de se preparar no simulador
Lewis Hamilton confirmou que abdica do simulador da Ferrari como ferramenta de preparação para as corridas, depois de os seus dois melhores resultados na equipa italiana coincidirem precisamente com fins-de-semana em que não utilizou o equipamento. O piloto britânico terminou em segundo lugar no Grande Prémio do Canadá, consolidando uma recuperação de forma após uma temporada de 2025 abaixo das expetativas.
Hamilton transferiu-se da Mercedes para a Ferrari no início de 2025, mas a adaptação revelou-se difícil: não somou nenhum pódio em corridas principais durante toda a primeira época, tendo apenas conquistado uma vitória numa corrida sprint em Xangai. Em 2026, o cenário começou a mudar: primeiro subiu ao pódio no Grande Prémio da China em março e depois alcançou o segundo lugar no Canadá. O ponto comum entre ambos os resultados, segundo o próprio Hamilton, foi a ausência de trabalho no simulador na preparação.
O britânico admite que o simulador pode ser uma ferramenta poderosa, mas não uma necessidade para si, recordando que praticamente todos os seus títulos mundiais, à exceção de 2008, foram conquistados sem recurso frequente à tecnologia.
Lewis Hamilton, sobre a utilização do simulador e a preparação para as corridas:
“O simulador… tenho a certeza de que o utilizarei em algum momento. Penso que o que poderia ser útil é, por exemplo, fazer a correlação com este fim-de-semana para perceber onde está a falhar. Só eu e o Charles é que conseguimos conduzir o carro. Por isso, a vantagem de algo como poder conduzir o carro real, voltar à fábrica e dizer: ‘É assim na realidade. Estas são as coisas que nos estão a falhar’, para que possamos melhorá-lo.
Por isso, estou sempre disponível para ajudar a equipa a avançar e a desenvolver o carro. Agora, se vou usá-lo para me preparar para outra corrida? Provavelmente não. Há demasiados riscos. Se olhar para as duas melhores corridas que tive, não usei o simulador. E foi honestamente assim. Praticamente em todos os campeonatos anteriores, exceto talvez em 2008, não usei o simulador. Por isso não é uma necessidade. É uma ferramenta que pode ser poderosa. Mas para mim, sou da velha guarda. Provavelmente sou melhor sem ele.”
Foto: MPSA
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