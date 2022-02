F1: Lewis Hamilton “de volta” no dia de apresentação às equipas do relatório da FIA | AutoSport

Dois meses depois do último GP da época de 2021 em Abu Dhabi, o relatório da FIA sobre as decisões da direção de corrida e dos comissários do organismos, que foram altamente criticados pela Mercedes.

A Comissão de F1 da FIA realizou uma reunião onde terão sido apresentados os resultados a todas as equipas e amplamente dedicada à investigação sobre o Grande Prémio de Abu Dhabi. A existir alguma alteração ao modelo de tomada de decisão da direção de corrida, as decisões não serão ainda divulgadas ao público.

Pode ter sido coincidência, mas a Mercedes publicou hoje uma fotografia de Lewis Hamilton com a legenda “44 está de volta”, depois de surgirem rumores sobre uma potencial reforma antecipada do piloto de Fórmula 1. A equipa tinha anunciado a presença de Hamilton na apresentação do carro para 2022, o W13, e depois de Lewis Hamilton ter estado na fábrica da Mercedes na semana passada.