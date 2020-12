F1: Lewis Hamilton de volta aos treinos

Lewis Hamilton usou as redes sociais para anunciar que está melhor e de volta a preparação física.

Na primeira mensagem após o anúncio que tinha testado positivo para a Covid-19, Hamilton falou do que passou durante estes dias:

“Olá a todos, espero que estejam todos bem, esta tem sido uma das semanas mais difíceis que já tive durante algum tempo”, disse ele. “Tenho-me concentrado na recuperação, tentando voltar à forma para poder voltar ao carro e correr a última corrida em Abu Dhabi. Acordei hoje sentindo-me ótimo, fiz o meu primeiro treino, queria enviar uma mensagem de positividade e agradecer a todos por me enviarem mensagens e vídeos, agradeço-vos muito. Espero que se mantenham positivos e lutem contra o que quer que estejam a enfrentar. Espero poder voltar para o carro em breve”.

