F1: Lewis Hamilton de vermelho e … amarelo

Lewis Hamilton iniciou este novo capítulo da sua carreira como iniciou os anteriores… com um capacete amarelo, cor predominante do capacete do seu herói, Ayrton Senna.

Na sua primeira saída para a pista como um monolugar da Scuderia, Hamilton escolheu um capacete amarelo e vermelho. O amarelo era também a cor predominante do seu capacete quando se iniciou pela McLaren, com um design que se manteve mais ou menos inalterado. Na Mercedes, também começou com o amarelo, tendo mudado para o branco e mais recentemente com cores mais escuras. É assim o regresso ao amarelo para Hamilton neste dia marcante em que deu as primeiras voltas como piloto da Ferrari para gáudio dos muitos fãs presentes à volta da pista, apesar a meteorologia não ajudar.