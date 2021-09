F1: Lewis Hamilton dá as boas vindas a George Russell | AutoSport

Lewis Hamilton usou as redes sociais para dar as boas vindas a George Russell, que será seu companheiro de equipa em 2022. Hamilton terá estado envolvido no processo de escolha do piloto para a próxima época, segundo disse Toto Wolff, com o austríaco a afirmar que ambos partilhavam a mesma opinião, o que poderá querer dizer que Hamilton terá também optado por ver Russell na Mercedes.

Numa publicação, Hamilton deixou elogios ao seu futuro colega:

“Quero dedicar um momento para dar as boas-vindas ao George Russell à equipa. Lembro-me de o ter conhecido quando era jovem, sonhando um dia ser um piloto de Fórmula 1. Eu tinha acabado de realizar o meu próprio sonho de ser piloto de F1, por isso sei o que significa este dia e como será para ele. Ele é um grande exemplo para todas as crianças lá fora de que os sonhos se tornam realidade quando os perseguimos de todo o coração. Através de trabalho árduo, ele ganhou de forma justa o seu lugar na nossa equipa. Estou ansioso por vê-lo crescer como piloto com esta grande equipa e trabalhar com ele para elevar a Mercedes mais alto. Vemo-nos no próximo ano!”