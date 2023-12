F1: Lewis Hamilton critica FIA por “colocar em causa a integridade” de Susie Wolff | AutoSport

Hamilton pediu ainda mudanças no rumo que a FIA toma. “Temos muitas pessoas neste desporto que estão a fazer um trabalho fantástico. Há uma luta constante para a melhorar a inclusão e diversidade nesta indústria, mas parece que há certos indivíduos na liderança da FIA que sempre que nós tentamos dar um passo em frente, nos agarram. Nesse sentido, isso tem de mudar. Este é um desporto mundial e temos uma oportunidade incrível de sermos líderes da mudança e enquanto viajamos para todos os países do mundo temos a responsabilidade de garantir que avançamos na direção certa”.

As palavras de Lewis Hamilton surgiram na conferência de imprensa anterior à Gala da FIA onde serão entregues os troféus aos campeões das séries oficiais desta entidade e celebrados os seus sucessos. “Penso que foi uma semana desafiante. Na verdade, foi uma semana dececionante, por ver que o órgão que regula o nosso desporto procurou colocar em causa a integridade de uma das incríveis líderes femininas que já tivemos, a Susie Wolff. E sem questionar, sem qualquer prova e no fim pedirem desculpa. Isso é inaceitável”, afirmou Hamilton na conferência de imprensa virtual em que o AutoSport marcou presença.

Lewis Hamilton foi bastante crítico da FIA e de “certos indivíduos na liderança” da entidade reguladora da Fórmula 1 que, na opinião do piloto britânico, têm aversão à mudança e inclusão no desporto automóvel.

