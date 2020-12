F1: Lewis Hamilton corre em Abu Dhabi? Decisão amanhã

Depois de Lewis Hamilton ter ontem surgido com uma mensagem aos adeptos revelando ter passado por “uma das semanas mais difíceis” devido à Covid-19, eis que o sete vezes campeão do Mundo de Fórmula 1, espera estar de volta ao seu carro para a corrida deste fim-de-semana. Ainda não foi revelado se já está livre da Covid-19, depreende-se que sim, daí já ter recomeçado a treinar, mas não é certo ainda que George Russell não vá ter uma segunda oportunidade de conduzir o Mercedes W11 este próximo fim-de-semana, pois o Campeão do Mundo só amanhã poderá abandonar o Bahrein para rumar a Abu Dhabi, caso se confirme o teste negativo, e depois disso terá de ser alvo de uma exceção das autoridades do emirato, para poder participar no Grande Prémio do próximo fim-de-semana, sendo que, em princípio, isso será ultrapassável, até pelo facto de Lewis Hamilton poder chegar a Abu Dhabi num avião privado.