F1, Lewis Hamilton: Contrato de 1 ano…e poder de veto

Surgiram hoje informações que dão conta que o acordo entre Lewis Hamilton e a Mercedes está alcançado, mas com um contrato que contempla apenas um ano de ligação com outro de opção. Alegadamente ser-lhe-ão pagos cerca de 40 milhões de euros e, como parte do novo acordo, o sete vezes Campeão do Mundo de Fórmula 1 passará a dispor de espaço publicitário privado no seu capacete e no seu fato de competição.

Muito se falou nos últimos tempos, especialmente de valores a rondar os 50 milhões de euros por ano e três anos de contrato, mas pelos vistos o acordo é de apenas um ano, com outro opção a favor do inglês. Provavelmente, Hamilton pretenderá permanecer no início da nova era da F1, em 2022, mas há muito que se fala que dificilmente o inglês ficará mais três anos na F1. Fala-se também num cláusula de veto a eventuais colegas de equipa, algo que já não se vê na F1 há algum tempo. Significa isto, caso se confirme, que caso a Mercedes pretenda trocar Valtteri Bottas por George Russell em 2022… Hamilton decide. Resta aguardar por informações oficiais.