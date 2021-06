F1: Lewis Hamilton contra o aumento de peso dos carros | AutoSport

No próximo ano os monolugares de F1 serão 99kg mais pesados que no primeiro ano da era dos motores híbridos. Na conferência de imprensa de antevisão do Grande Prémio do Azerbaijão Lewis Hamilton afirmou que não percebe o porquê de isso acontecer.

“Não compreendo porque é que os carros vão ficar mais pesados. Não compreendo particularmente porque é que ficam mais pesados quando há toda esta conversa sobre ser mais sustentável e o desporto ir nessa direção. Ao estar cada vez mais pesado, está-se a usar cada vez mais energia. Isso não parece ser necessariamente a direção certa ou no processo de pensamento.”

O piloto britânico ainda disse que os carros estão cada vez maiores e mais pesados, tornando as corridas mais dificeis.

“Os carros mais leves eram mais ágeis, não eram tão grandes, e por isso as corridas eram melhores. As pistas onde competimos estão a tornar-se mais largas. Aqui [Baku] é bastante largo em alguns sítios, é claro que é mais estreito noutros lugares. O Mónaco sempre foi relativamente impossível de passar, mas agora o carro é tão grande que é demasiado grande para a pista”.