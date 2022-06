F1: Lewis Hamilton confirma presença no Canadá | AutoSport

Depois de ontem Toto Wolff ter dito que a possibilidade de Lewis Hamilton faltar ao GP do Canadá era real mas o piloto britânico tratou de esclarecer que isso não iria acontecer, garantindo a sua presença na prova.

Nas redes sociais, o piloto da Mercedes deixou claro que vai estar na prova do próximo fim de semana:

“Ontem foi duro e tive alguns problemas a dormir, mas hoje acordei sentindo-me positivo. As costas estão um pouco doridas e magoadas, mas nada de grave, felizmente. Tive acupuntura e fisioterapia com Angela e estou a caminho da minha equipa para trabalhar com eles na melhoria [do carro]. Temos de continuar a lutar. Não há tempo como o presente para nos unirmos e assim faremos. Estarei lá este fim-de-semana, não perderia esta corrida por nada deste mundo.”