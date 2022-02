F1, Lewis Hamilton: “Confiança pode ser perdida num piscar de olhos” | AutoSport

Lewis Hamilton aguarda com expectativa os resultados da investigação feita pela FIA sobre os incidentes da última corrida do ano passado, em Abu Dhabi. O britânico referiu que pretende ver as medidas tomada, deixando no ar que vai demorar algum tempo até que recupere a confiança na estrutura da FIA:

“A confiança pode perder-se num piscar de olhos, para ganhar confiança é algo que se constrói durante um longo período de tempo” disse Hamilton aos meios de comunicação presentes numa conferência online. “É talvez o primeiro passo, mas ainda não muda nada. Temos de ver a ação e penso que vai levar algum tempo. De momento, não estou concentrado nessa área, limitando-me a dedicar cada grama da minha energia e tempo a garantir que sou o melhor que alguma vez viram. Estou entusiasmado por ver os resultados desse relatório, espero que todos o vejam e tenham uma melhor compreensão de tudo. Em última análise, trata-se de compreender onde estivemos mal para que possamos avançar de uma forma positiva”.