F1, Lewis Hamilton “completamente transformado” depois da pausa de verão | AutoSport

Lewis Hamilton diz estar “completamente transformado” após a viagem que fez pelo continente africano, durante as férias de verão. A Fórmula 1 regressa à ação dentro de uma semana no Grande Prémio da Bélgica.

Na quinta-feira passada, Hamilton afirmou que é um homem mudado, na sequência da sua viagem e diferentes experiências vividas por vários países africanos.

“Estas duas últimas semanas têm sido alguns dos melhores dias da minha vida”.

“Não sou o mesmo homem que era antes desta viagem, toda a beleza, amor e paz que vivi fazem com que me sinta completamente transformado”.

“Não há fotos que possam captar como me sinto agora e o que estou a tentar dizer”. Basta saber, onde as palavras são curtas, os sentimentos são profundos. Liguei-me às minhas raízes e à minha história e sinto os meus antepassados comigo agora mais fortes do que alguma vez senti antes”, acrescentou o sete vezes campeão do mundo.

“Namíbia, Ruanda, Quénia e Tanzânia, obrigado. Às pessoas aqui presentes, à natureza e à vida selvagem, obrigado. Fomos bem-vindos em cada belo lugar que visitámos”.

“Fomos tratados como se fôssemos família. Aos meus irmãos que se juntaram a mim nesta viagem, obrigado. Sei que vamos falar disto para sempre”, concluiu Hamilton.

O piloto da Mercedes vai regressar à competição com a esperança de ter um carro mais competitivo do que na primeira metade da época.

Os atuais campeões do mundo de construtores ainda não conseguiram a sua primeira vitória da época, no entanto, na Hungria, conquistaram a primeira pole-position do ano, com George Russell, o que significa que estão a evoluir no caminho certo.