F1: Lewis Hamilton completa testes ‘cego’ da Pirelli com a Ferrari em Fiorano

O piloto britânico Lewis Hamilton esteve em destaque esta semana no traçado de Fiorano, em Itália, ao completar dois dias de testes intensivos para a Pirelli. Ao volante do Ferrari SF-26, o sete vezes campeão mundial percorreu quase 900 quilómetros num programa focado no desenvolvimento de compostos para piso molhado, realizado sob condições de ‘teste cego (ndr, ‘teste cego’ (ou blind test) de pneus na Fórmula 1 é um procedimento em que o piloto e a equipa não sabem quais são as especificações do pneu que estão a utilizar num determinado momento.”

Foco no desenvolvimento de pneus de chuva

A sessão, integrada no plano de desenvolvimento do fornecedor oficial de pneus da Fórmula 1, visou o aperfeiçoamento dos protótipos Cinturato para chuva extrema e intermédios. Através de um sistema de irrigação artificial na pista da Ferrari, a Pirelli testou um novo desenho de piso, procurando otimizar o chamado “ponto de cruzamento” (crossover) — o momento ideal para a troca entre pneus de chuva pesada e intermédios.

De acordo com os regulamentos da FIA, a equipa italiana esteve impedida de testar novas atualizações ou configurações no monolugar, servindo apenas como plataforma logística para a Pirelli. Hamilton, por sua vez, não teve conhecimento das especificidades químicas ou estruturais de cada pneu testado, limitando-se a fornecer o seu feedback técnico direto aos engenheiros da marca milanesa.

Maratona de quilómetros e consistência

Durante os dois dias de trabalho, Hamilton acumulou um total de 884 quilómetros (297 voltas). No segundo dia, a produtividade foi particularmente elevada, com 461 quilómetros completados (155 voltas) e o melhor tempo fixado em 1m00.470s. Estes dados são cruciais para a Pirelli validar a eficácia do novo rasto, que já tinha sido avaliado anteriormente pela Red Bull e Racing Bulls no circuito de Suzuka.

Concluída esta fase em solo italiano, a Pirelli prosseguirá o seu calendário de ensaios antes do Grande Prémio de Miami. Estão agendados dois dias de testes para pneus de piso seco no Nürburgring, nos dias 14 e 15 de abril, que contarão com a presença da McLaren e da Mercedes, ambas utilizando os seus pilotos titulares.