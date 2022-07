F1: Lewis Hamilton com receio de voltar a ter COVID 19 | AutoSport

Lewis Hamilton tem medo de voltar a apanhar COVID 19. O piloto da Mercedes já foi infetado duas vezes e está a tomar medidas para que tal não volte a acontecer.

Hamilton apanhou COVID no final da época 2020, motivando a entrada em cena de George Russell em Sakhir. Hamilton tem-se queixado dos efeitos a longo prazo da COVID, que terá apanhado uma segunda vez no inverno passado. E com o aumento de casos, está a tomar medidas de precaução para não ter mais problemas, sendo dos poucos a usar máscara no paddock da F1.

“Noto muita gente a ficar doente à minha volta e certamente não quero voltar a ficar doente. Já passei por isso duas vezes”.