F1, Lewis Hamilton: “Colocaram-se pessoas em risco…”

Lewis Hamilton pede para se repensar na forma como as corridas são reiniciadas atrás do Safety Car, após o que aconteceu no Grande Prémio da Toscânia Ferrari 1000 – CLIQUE AQUI PARA VER.

“Eles estão a tentar tornar a corrida mais excitante mas, em última análise, hoje [Domingo] já se viu que colocaram pessoas em risco, por isso talvez precisem de repensar isso”, afirmou Hamilton no final da corrida.

Perguntado se a segurança estava a ser comprometida pelo espetáculo, Hamilton disse que não queria ultrapassar nenhuma marca: “Eles precisam de ter em conta o aspeto da segurança, porque na corrida o reinício não foi muito seguro”.