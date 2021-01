F1: Lewis Hamilton assina ou não?

É no mínimo curioso que o único piloto de Fórmula 1 sem contrato para 2021 é o campeão em título, Lewis Hamilton. Já todos conhecemos a novela que tem sido a renovação do seu contrato, mas se decidir apostar se o inglês renova ou não pela Mercedes, não ‘meta’ muito dinheiro no não, pois a probabilidade disso suceder é pouca.

Portanto, à questão: Haverá alguma hipótese de Hamilton não estar na Fórmula 1 este ano? Haverá sempre alguma percentagem, mas muito pequena. Muito mesmo. O piloto britânico soma sete títulos mundiais, seis com a Mercedes, está de olho no recorde, com o oitavo título, e segundo se sabe não tem intenção de pendurar as suas luvas e capacete.

O facto de estar a treinar arduamente neste momento, escalando uma montanha todos os dias, como revelou nas redes sociais, prova que está a preparar-se para a temporada. Mas a verdade é que ainda não assinou o contrato.

Ninguém sabe em que ponto as negociações estão. Até pode estar ‘fechado’ o acordo mas ainda não ter sido anunciado.

Pode também não haver ainda acordo, mas vai haver. Na verdade e como bem sabemos, o final de época foi stressante pois Lewis Hamilton deu positivo para o Covid-19. Falhou o Grande Prémio de Sakhir e regressou para o final da época em Abu Dhabi.

A prestação de George Russell não tem absolutamente nada a ver com a renovação de Hamilton. A corrida do inglês da Williams em Sakhir, o que fez, provavelmente, foi garantir-lhe um lugar na Mercedes em 2022.

Voltando a Hamilton, é verdade que é estranho não ter contrato nesta altura, mas está longe de ser inédito. Recorda-se de Ayrton Senna em 1993? Provavelmente, Hamilton e a Mercedes são os menos preocupados com a situação, neste momento.

Sinceramente achamos que Hamilton vai assinar por mais dois anos com outro de opção. Ou por mais três. O valor, provavelmente, não vão ser os 50 milhões que se falam, e que ninguém sabe se são verdadeiros. Quase sempre, os valores que se falam são pura especulação.

Portanto, resta esperar, sendo certo que Lewis Hamilton vai tentar o seu oitavo título, sétimo com a Mercedes…