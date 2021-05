F1, Lewis Hamilton: ” As pessoas devem deixar o Valtteri Bottas em paz”

Lewis Hamilton saiu em defesa de Valtteri Bottas. O britânico considera que o seu colega de equipa tem feito um excelente trabalho e que merece ser deixado em paz nesta fase.

“Sinto que temos atualmente a melhor dupla , em termos do equilíbrio que existe na nossa equipa”, disse Hamilton aos repórteres no Grande Prémio de Espanha. “A certa altura vai mudar, não vou ficar aqui para sempre, Valtteri não vai ficar aqui para sempre, mas neste momento penso que ele tem vindo a mostrar o seu valor vezes sem conta ao longo dos anos e continua a fazê-lo. Valtteri qualificou-se na última corrida na pole. É apenas a quarta corrida (este fim-de-semana). Penso que as pessoas precisam de o deixar em paz e deixá-lo concentrar-se em fazer o que está a fazer”.