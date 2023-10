F1: Lewis Hamilton animado com progresso da equipa | AutoSport

Não é habitual ver Lewis Hamilton festejar efusivamente no carro um segundo lugar, mas foi isso mesmo que fez no final da corrida no México. Hamilton está contente com o progresso que a equipa tem feito e com as melhorias implementadas no carro e isso nota-se.

Hamilton está motivado, em forma e o ar sombrio do início da época é apenas uma recordação. O piloto está contente com o rumo da evolução da equipa e Jenson Button acredita que os festejos depois do segundo lugar na corrida passada mostram isso:

“É ótimo ver o Lewis tão otimista”, disse ele. “Ele saiu do carro, saltou para os seus mecânicos. Lewis terminar em segundo costumava ser algo que o deixava desapontado. Mas agora ele pode ver o progresso, especialmente após a desqualificação do fim de semana passado. Isto é muito importante para ele. Além disso, conseguir manter os pneus a funcionar até ao final da corrida foi um feito”.